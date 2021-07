Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verschiedene Auseinandersetzungen +++ Mögliche Geschädigte oder Zeugen von rücksichtsloser Fahrweise gesucht +++ Raser/Poser- Kontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Von Personengruppe angegriffen,

Wiesbaden, Marktstraße, 11.07.2021, 02.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag wurden zwei 34-jährige Männer in der Marktstraße von einer Personengruppe angegriffen. Die Gruppe soll den Geschädigten um kurz nach 02.00 Uhr in der Marktstraße entgegengekommen sein und die beiden angerempelt haben. Auf die Frage was das soll, seien sie von mehreren Personen aus der Gruppe angegangen worden, wobei einer der beiden Geschädigten durch Schläge verletzt worden sei. Nach dem Angriff soll sich die Gruppe in eine unbekannte Richtung entfernt haben. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. Auseinandersetzung in der Rudolf-Dyckerhoff-Straße, Wiesbaden-Biebrich, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, 11.07.2021, 17.15 Uhr,

(pl)In der Rudolf-Dyckerhoff-Straße in Biebrich kam es am Sonntagnachmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 58 und 77 Jahre alten Männern. Die beiden Männer waren gegen 17.15 Uhr aneinandergeraten, was schließlich in eine wechselseitige Körperverletzung ausuferte, bei welcher unter anderem auch mit einem Stuhl zugeschlagen worden sein soll. Darüber hinaus habe einer der Männer während der Auseinandersetzung ein Pfefferspray gezückt und gedroht, dieses einzusetzen. Die beiden Kontrahenten müssen sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Parkstreitigkeiten enden in Körperverletzung, Wiesbaden-Biebrich, Elisabethenstraße, 11.07.2021, 20.00 Uhr,

(pl)Parkstreitigkeiten waren am Sonntagabend der Auslöser für eine Körperverletzung in der Elisabethenstraße in Biebrich. Nach Angaben eines 35-jährigen Autofahrers habe er gegen 20.00 Uhr einen anderen Autofahrer wegen dessen Parkverhaltens zurechtgewiesen, woraufhin er im weiteren Verlauf von seinem Kontrahenten unter anderem geschlagen und mit einem Donut beworfen worden sei. Der unbekannte Autofahrer soll ca. 45-50 Jahre alt, dick sowie etwa 1,85 m groß gewesen sein und eine Glatze sowie einen dunklen Bart gehabt haben. Er habe ein T-Shirt sowie eine kurze Hose getragen und sei mit einem silbernen Pkw unterwegs gewesen. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

4. Frauen aneinandergeraten,

Wiesbaden, Eltviller Straße, 11.07.2021, 20.30 Uhr,

(pl)In der Eltviller Straße waren am Sonntagabend mehrere Frauen in eine handfeste Auseinandersetzung verwickelt. Eine 27-Jährige war gegen 20.30 Uhr mit drei 19- 26 Jahre alten Frauen aneinandergeraten. Im Rahmen der Handgreiflichkeiten soll auch eine Glasflasche als Schlagmittel zum Einsatz gekommen sein soll. Eine 24-jährige Beteiligte wurde aufgrund ihrer Verletzungen von einer Rettungswagenbesatzung behandelt.

5. Mögliche Geschädigte oder Zeugen von rücksichtsloser Fahrweise gesucht, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Bleichstraße, 07.07.2021, 00.50 Uhr,

(pl)Nachdem in der Nacht zum vergangenen Mittwoch ein 19-jähriger BMW-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Wiesbadener Innenstadt fuhr, sucht die Wiesbadener Polizei nun nach möglichen Geschädigten oder Zeuginnen und Zeugen der rücksichtslosen Fahrweise. Während der Feierlichkeiten von Fußballfans in der Innenstadt wurde eine zivile Streife gegen 00.50 Uhr auf den 19-Jährigen aufmerksam, der mit seinem dunklen BMW X5 zu schnell und rücksichtlos auf der Schwalbacher Straße und der Oranienstraße unterwegs war. Die Beamten unterzogen den Fahrer einer Kontrolle und bitten nun mögliche Geschädigte oder Zeuginnen und Zeugen der rücksichtslosen Fahrweise, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Raser/Poser- Kontrollen,

Wiesbaden, 10.07.2021,

(pl)Auch am vergangenen Wochenende hat die Wiesbadener Polizei am Samstagabend mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei wieder Verkehrskontrollen bezüglich der Thematik "Raser / Poser" durchgeführt. Die Kontrollen konzentrierten sich auf den Bereich der Rheinufer in Mainz-Kastel und in Wiesbaden-Biebrich. Zwischen 20.00 Uhr und 22.15 Uhr richteten uniformierte Kräfte in der Straße "Rheinufer" an der Ecke zur Rampenstraße eine Kontrollstelle ein. Im Rahmen der etwa zweistündigen Kontrolle wurden zwei Platzverweise an mutmaßliche Fahrzeugposer ausgesprochen und 18 Parkverstöße geahndet. Mit dem einsetzenden Starkregen wurden die Kontrollmaßnahmen schließlich vorzeitig beendet. Zusammengefasst lässt sich erfreulicherweise sagen, dass im Bereich der Rheinufer in Kastel und Biebrich trotz größeren Besucherpublikums, auffällig wenig Fahrerinnen oder Fahrer unterwegs waren, die sich profilieren wollten, sodass nur wenig Verstöße geahndet werden mussten.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell