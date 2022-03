Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

Kreis Tuttlingen) Diebstahl von Dieselkraftstoff aus Baumaschinen (21.03.2022)

Wurmlingen (ots)

Unbekannten Diebe haben im Zeitraum zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, aus einem Radbagger Sprit abgezapft. Der Bagger des Herstellers CAT stand auf einer Baustelle auf der Straße "Untere Hauptstraße", beim einem Vereinsheim. Die Täter brachen ein Vorhängeschloss am Tankdeckel der Baumaschine auf und klauten daraus rund 150 Liter Kraftstoff. An einer Straßenwalze der gleichen Marke schlauchten die Unbekannten weitere rund 100 Liter ab. An zwei weiteren Maschinen machten sie sich ebenfalls zu schaffen, beschädigten dort aber nur die Schlösser, ohne Sprit abzuzapfen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 550 Euro, der angerichtete Sachschaden an den beschädigten Schlössern auf rund 200 Euro. Täterhinweise werden an die Polizei unter der Telefonnummer 07461 941-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell