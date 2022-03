Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Fahrraddiebe geflüchtet - Zeugen und Fahrradeigentümer gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Zwei unbekannte Jugendliche, die auf Fahrrädern unterwegs waren, sind am Mittwoch (09.03.2022) in der Solitudestraße vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Beamten wollten die beiden Jugendlichen gegen 23:30 Uhr kontrollieren, als diese in Richtung Iltisweg flüchteten. Im Rahmen der Fahndung fanden die Beamten im Bereich des Eichelhäherweges lediglich noch die beiden zurückgelassenen Mountainbikes vor. Einer der Jugendlichen hatte eine dünne Statur und war mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet. Er trug eine Kapuze über dem Kopf. Sein mutmaßlicher Komplize hatte eine stämmige Figur und trug eine schwarze Jacke sowie eine Mütze. Zudem war er mit einer hellen Hose, die im Bereich des Oberschenkels aufgerissen war, gekleidet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass die beiden Räder gestohlen wurden. Bei einem Fahrrad handelt es um ein schwarz-graues vollgefedertes Mountainbike der Marke Canyon, Modell Torque. Beim zweiten Rad handelt es sich um ein blaues Mountainbike der Marke Radon, Modell ZR Team 6.0. Zeugen und insbesondere die Fahrradeigentümer werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell