POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (16.03.2022) in ein Bürogebäude an der Waldburgstraße eingebrochen. Die Täter hebelten gegen 22:30 Uhr die Eingangstür auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Anschließend hebelten sie die Zugangstüre zu einer Firma auf. Eine männliche Person, die in diesem Zusammenhang beobachtet werden konnte, soll rund 50 Jahre alt sowie zirka 185 Zentimeter groß sein ...

