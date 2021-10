Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Diebstahlsanzeige bringt offenen Haftbefehl ans Licht

Berlin-Lichtenberg (ots)

Montagnachmittag versuchte eine Frau vor der Bundespolizei zu flüchten, als gegen sie ein Haftbefehl vollstreckt werden sollte. Bei der Verhaftung wehrte sie sich und verletzte dabei einen Beamten.

Gegen 16:20 Uhr kam eine 27-jährige Berlinerin in die Dienststelle der Bundespolizei am Bahnhof Lichtenberg. Sie wollte dort den Verlust ihrer Brieftasche anzeigen. Bei der Überprüfung der Personalien der Pankowerin kam heraus, dass gegen sie ein Haftbefehl vorlag. Nach der deutschen Staatsangehörigen wurde wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen gesucht. Als die Frau sich mutmaßlich an die offenen Haftbefehle erinnerte, flüchtete sie aus der Dienststelle. Der ihr nacheilende Beamte forderte sie vergebens auf, stehen zu bleiben. Nachdem er sie eingeholt hatte, gelang es ihm, sie in der Haupthalle des Bahnhofes zu stellen. Jedoch widersetzte sich die junge Frau der Verhaftung, indem sie den Beamten im Gesicht und am Arm blutende Kratzwunden zufügte. Zwei aufmerksam gewordene Zeugen unterstützen den Beamten bei der Fesselung der Frau, bis weitere Polizisten eintrafen. Der Beamte konnte nach einer ambulanten Versorgung seiner Verletzung den Dienst fortsetzen.

Die Bundespolizei leitete gegen die Frau entsprechende Ermittlungsverfahren ein und übergaben die 27-Jährige nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen an ein Transportkommando der Berliner Polizei, das sie in den Zentralgewahrsam nach Tempelhof brachte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell