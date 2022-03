Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Fahrscheinkontrolle geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang noch unbekannter Mann hat am Donnerstagmorgen (17.03.2022) bei einer Fahrkartenkontrolle eine 25 Jahre alte Kontrolleurin zu Boden gestoßen und ist im Anschluss geflüchtet. Mitarbeiter der SSB kontrollierten gegen 09.15 Uhr einen Mann, der sich in einer Stadtbahn der Linie U1 in Richtung Vaihingen befand. Hierbei soll er nicht im Besitz eines Fahrscheins gewesen sein und wollte sich offenbar an der Stadtbahnhaltestelle Uff-Kirchhoff der Kontrolle entziehen. Als die 25-Jährige versuchte, den Unbekannten festzuhalten, soll dieser sie von sich weggestoßen haben, wodurch sie zu Boden fiel. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Wilhelmsplatz und bog in eine Seitenstraße in Richtung Cannstatter Carré ab. Der Täter soll rund 20 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß sein sowie eine schlanke Figur haben. Außerdem trug er eine weiße Basecap, ein helles Oberteil sowie eine hellgraue Jogginghose und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell