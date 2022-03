POL-FR: Freiburg: Streitigkeit in LEA löst Polizeieinsatz aus

Freiburg (ots) - Am Dienstag, dem 15.03.2022, um 10:14 Uhr kam es in der Bergstraße in Bötzingen in der Küche eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Durch die Anwohner des Hauses konnten die Rettungsdienste verständigt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Bötzingen, die mit 30 Mann vor Ort kam, konnte das Feuer löschen. Zwei Personen wurden für eine Untersuchung in ein nahegelegenes ...

mehr