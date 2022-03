POL-FR: Bötzingen: Wohnung nach Brand nicht mehr bewohnbar

Freiburg (ots) - Am Montag, dem 14.03.2022, kam es zwischen 07:00 Uhr und 12:15 Uhr in der Pilsenstraße in Bötzingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen einen ordnungsgemäß geparkten grauen VW Golf und entfernte sich anschließend, ohne den Schaden zu melden. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Breisach sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem ...

