Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unbelehrbar - Fahrer mutmaßlich berauscht unterwegs

Freiburg (ots)

Am Montag, 14.03.2022, ist in Lauchringen ein 31 Jahre alter Mann mutmaßlich berauscht am Steuer seines Wagens gestoppt worden, nachdem ihm bereits davor das Fahren von der Polizei untersagt worden war. Bei dem Mann war am Morgen aufgrund eines richterlichen Beschlusses durchsucht worden. Dabei wurde Marihuana im zweistelligen Grammbereich gefunden und beschlagnahmt. Der Mann schien schon zu diesem Zeitpunkt unter Drogeneinfluss zu stehen, weshalb ihm vom Führen von Kraftfahrzeugen eindringlich abgeraten wurde. Nachdem diese Maßnahme abgeschlossen war, fuhr gegen 11:30 Uhr der Mann in seinem Auto einer der beteiligten Polizeistreifen über den Weg. Der Mann wurde angehalten. Ein Schnelltest ergab eine mutmaßliche Drogenbeeinflussung durch THC. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Autoschlüssel wurden einbehalten.

