Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Kadelburg - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 14.03.2022, zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Deckwiesenstraße in Küssaberg-Kadelburg zu einer Unfallflucht. Ein dort geparkter Audi Q7 wurde an der Heckstoßstange beschädigt, als der Wagen nebenan beim Rangieren dagegen gestoßen war. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich unerkannt und hinterließ ein Schaden von rund 500 Euro am Audi. Beim verursachenden Pkw soll es sich um einen silbernen/grauen VW Golf Plus gehandelt haben. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

