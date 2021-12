Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte beschädigen silbernen Ford Fiesta - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Dormagen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (03./04.12.) beschädigten Unbekannte einen auf dem Parkplatz der Sportanlage an der Straße "Am Weißen Stein" abgestellten silbernen Ford Fiesta. Die Täter schlugen die hintere linke Seitenscheibe sowie die Heckscheibe des Fahrzeugs ein.

Eine geöffnete Motorhaube und die demontierte Lenksäulenverkleidung mit freigelegten Kabeln lassen zudem vermuten, dass die Randalierer den Wagen in Gang setzen wollten.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Wie Fahrzeugbesitzer ihr Zweirad vor Diebstahl sichern oder ihr Kraftfahrzeug vor einem Aufbruch schützen können, erklärt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell