Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Fahrradfahrerin verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 12.03.2022, gegen 10:45 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Ahlener mit seinem Pkw die Zeppelinstraße in Richtung Dolberger Straße. Beim Linksabbiegen in den Südberg stieß er mit einer Fahrradfahrerin zusammen, die den linken Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung ebenfalls in Richtung Dolberger Straße befuhr. Die 47-jährige Radfahrerin aus Ahlen stürzte und verletzte sich dabei. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell