POL-WAF: Oelde, alkoholisier mit Pedelec gestürzt

Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem geparkten Auto ist am Freitagmorgen (11.03.2022, 07.00 Uhr) eine 20-jährige Pkw-Fahrerin in Warendorf-Milte schwer verletzt worden. Die Milteranerin war auf der Ostmilter Straße (K 18) Richtung Sassenberg unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang stieß sie mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto zusammen und verletzte sich dadurch schwer. Rettungskräfte brachten sie in ...

