POL-WAF: Warendorf-Milte. Zusammenstoß mit geparktem Auto

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstag (10.03.2022, 20.30 Uhr) einen blauen Ford in Neubeckum angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Das Auto stand an der Gustav-Moll-Straße und wurde von einem weißen Pkw beschädigt. Hinweise zu dem Beteiligten bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte ...

