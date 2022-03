Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag (10.03.2022, 11.15 Uhr) in Warendorf von einem Auto angefahren und verletzt worden - anschließend flüchtete der Beteiligte, ohne die Polizei zu informieren und sich um die Frau zu kümmern.

Die 37-jährige Warendorferin war auf dem Radweg der Dr.-Rau-Allee Richtung Stadtstraße Nord unterwegs. Als sie in die Einmündung zum Velsener Weg fuhr, kam ein silberner Mercedes aus der Straße heraus und fuhr ohne zu bremsen in die Stadtstraße Nord rein. Die beiden stießen zusammen und die Radfahrerin stürzte. Der Autofahrer flüchtete.

Hinweise zu dem Fahrer in der A-Klasse bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell