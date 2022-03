Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Werkzeug gestohlen und Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Warendorf (ots)

In Sassenberg sind mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen worden, aus denen zum Teil hochwertige Werkzeuge gestohlen wurden.

Am Donnerstag (10.03.2022) verschafften sich die Täter zwischen 04.00 Uhr und 07.00 Uhr Zugang zu einem weißen Firmenbulli, der am Stettiner Ring geparkt war. Hieraus stahlen sie diverse Werkzeuge und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zwischen Mittwoch (09.03.2022, 17.00 Uhr) und Donnerstag (10.03.2022, 07.00 Uhr) haben sich Täter an einem weißen Van zu schaffen gemacht. Das Firmenfahrzeug stand an der Kiebitzstraße und war verschlossen. Unter anderem wurden Makita-Geräte und ein Bohrhammer gestohlen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Auch an der Johann-Hinrich-Wichern-Straße wurde der Wagen einer Firma aufgebrochen. Die Täter haben sich zwischen Mittwoch (09.03.2022, 18.00 Uhr) und Donnerstag (10.03.2022, 05.30 Uhr) Zugang verschafft und Werkzeuge gestohlen.

An der Karl-Leisner Straße haben Täter ebenfalls versucht in einen Firmenbulli einzubrechen.

Die Taten stehen vermutlich in Zusammenhang. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Bitte beachten Sie:

- Parken Sie Ihre Fahrzeuge in stark frequentierten Bereichen, die gut beleuchtet und einsehbar sind - Wenn möglich hochwertige Werkzeuge nicht im Wagen lassen sondern mit ins Haus nehmen - Generell gilt: keine Wertsachen im Auto liegen lassen

