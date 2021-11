Polizei Bonn

POL-BN: Hauptunfallursache Drogen

Alkohol im Straßenverkehr - Kontrollen der Bonner Polizei

Bonn (ots)

Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes der Bonner Polizei kontrollierten am Montag (29.11.2021) in der Zeit von 15 - 17 Uhr zahlreiche Fahrzeuge in Bonn-Auerberg. Im Fokus der Kontrollaktion stand dabei einer der Hauptunfallursachen: Drogen und Alkohol im Straßenverkehr.

Insgesamt würden 30 Fahrzeugführer*innen an einer Kontrollstelle auf der Kölnstraße überprüft. Erfreulicherweise war davon Niemand berauscht unterwegs.

Bei der Kontrolle eines Pkw ergab sich der Verdacht, dass sich alle vier Insassen illegal in Deutschland aufhielten. Die Männer im Alter zwischen 20 und 51 Jahren wurden ins Polizeipräsidium gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Nach die Verdächtigen jeweils eine Sicherheitsleistung gezahlt hatten, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

In drei Fällen hatten Autofahrende verbotswidrig ihr Mobiltelefon während der Fahrt genutzt. Bei fünf Fahrzeugen waren die Termine für die Hauptuntersuchung abgelaufen, in zwei Fällen sogar länger als zehn Monate. Zwei Verstöße gegen die Ladungssicherheit hatten jeweils Verwarngelder zur Folge.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell