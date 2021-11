Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Handyverstoß bringt Trunkenheitsfahrt ans Licht

Bonn (ots)

Weil ein 35-jähriger Autofahrer am Freitag (26.11.2021) während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte, wurde er von einer Streifenwagenbesatzung der Wache Godesberg auf der Moltkestraße angehalten. Bei der Kontrolle gegen 22:55 Uhr Uhr nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahr. Ein Atemalkoholvortest ergab dann auch einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutprobe zur Beweissicherung an und stellten den Führerschein des 35-Jährigen sicher. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren.

