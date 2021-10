Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin kommt alleinbeteiligt von der Straße ab (13.10.2021)

Mönchweiler (ots)

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls vom Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Hindenburgstraße. Eine 45-jährige Citroen-Fahrerin fuhr in Richtung Villingen. Ohne Fremdeinwirkung kam sie nach links von der Straße ab und prallte gegen zwei massive Metallpfosten, wo das Auto zum Stehen kam. Ein Krankenwagen brachte die Frau vorsorglich in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell