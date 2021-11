Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Einbrüche in Bonner Nordstadt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Freitag (26.11.2021) wurden der Polizei ein Einbruch sowie ein Einbruchsversuch in der Straße "Auf dem Huckstein" in der Bonner Nordstadt gemeldet.

Im Zeitraum zwischen 16:15 Uhr und 18:00 Uhr drangen Unbekannte dort in eine Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein. Nach der vorliegenden Spurenlage öffneten sie eine Balkontür und durchsuchten die Zimmer nach Wertsachen. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld und entkamen unerkannt.

An einem weiteren Mehrfamilienhaus im Umfeld kam es zwischen 10:30 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Einbruchsversuch. Hier machten sich unbekannte Täter ebenfalls an einer Balkontür zu schaffen. Vergeblich versuchten sie, diese aufzuhebeln, gelangten aber nicht ins Haus.

Die weiteren Ermittlungen zu den beiden Straftaten übernimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13. Hinweise möglicher Zeugen zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.

