Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg sowie den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Neuenstein - Am Freitag (03.09.), gegen 9:10 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines Renault Clio aus Bad Hersfeld die B 324 von Aua kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und ein 41-jähriger Fahrer eines Audi A6 aus Bad Hersfeld befuhren die B 324 zeitgleich in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer des Renault in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Lkw zusammen. Der Fahrer des Audi konnte anschließend nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Lkw auf. Alle Fahrzeugführer sowie ein Mitfahrer im Lkw wurden zum Teil schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 12.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Wildeck - Ein VW-Kombi-Fahrer aus Ehrenberg und eine Opel-Astra-Fahrerin aus Wildeck befuhren am Donnerstagmorgen (02.09.), gegen 8.40 Uhr, die Landesstraße L 3251 aus Richtung Wildeck-Bosserode kommend in Richtung Wildeck-Hönebach. An der dortigen, ampelgeregelten Kreuzung beabsichtigten beide Fahrer trotz Rotlicht an einem grünen Abbiegepfeil nach rechts in Richtung Ronshausen abzubiegen. An der Einmündung musste die Wildeckerin darauffhin bedingt durch den vorfahrtsberechtigten Querverkehr anhalten. Der Mann aus Ehrenberg bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Die Frau aus Wildeck wurde dabei leichtverletzt.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

2. VB

Holzvorbau von Haus beschädigt

Groß-Felda - In der Nacht zu Donnerstag (02.09.) beschädigte ein bisher unbekannter Unfallverursacher den Holzvorbau eines Hauses in der Schellnhäuser Straße. Vermutlich verursachte der bisher unbekannte Verursacher den Schaden bei einem Wendevorgang und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 2.000 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

