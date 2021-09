Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld - Unbekannte entwendeten am Donnerstagabend (02.09.), in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 20 Uhr, das vordere amtliche Kennzeichen OS-SF 1998 eines grauen Mitsubishi Space Star samt Halterung. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Gerwigstraße im öffentlichen Verkehrsraum. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

