Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Zeugen gesucht

Hünfeld/Nüst: Im Zeitraum vom 23.08. - 01.09.2021 ereignete sich in Hünfeld/Nüst, in der Straße An der Nüst eine Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Ermittlungen ist ein größeres Fahrzeug vermutlich Transporter rückwärts gegen ein Garagentor gefahren und hat dabei erheblichen Sachschaden angerichtet. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich das Fahrzeug von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652 - 96580.

Gefertigt:

(Polizeistation Hünfeld, PHK Wagner)

