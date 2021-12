Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, kurz nach 16:30 Uhr verließen die Bewohner eines Anwesens in der Schützenhausstraße ihr Haus und kamen gegen 18 Uhr nach Hause zurück. Sie hielten sich zunächst nur im Erdgeschoss des Hauses auf und stellten erst gegen 22 Uhr fest, dass unbekannte Täter im Zeitraum bis 18 Uhr, möglicherweise durch die kurzfristig offenstehende Haustür, in das Gebäude gelangten. In Abwesenheit der Bewohner durchwühlten die Täter im ersten und zweiten Geschoss Behältnisse und Schränke. Dabei fanden sie eine größere Anzahl von Schmuckstücken, die sie entwendeten. Sachschaden entstand dabei nicht, über den Wert des Stehlgutes können bisher noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223. 9254-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell