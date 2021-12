Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß verursacht erheblichen Sachschaden

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen verursachte am frühen Mittwochmorgen auf der L 541 bei Heddesheim Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Ein 37-jähriger Mann war mit seinem BMW auf der K 4236 (Ringstraße) in Richtung L 541 (Großsachsener Straße) unterwegs. An der dortigen Einmündung missachtete er die Vorfahrt einer 57-jährigen VW-Fahrerin, die in Richtung Großsachsen fuhr, und stieß mit ihr zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt, blieben aber fahrbereit. Beide Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

