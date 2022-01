Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Imbiss aufgebrochen - Diebe stehlen 3.000 Euro

Kühlungsborn (ots)

In der Nacht zum 24.01.2022 haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Imbiss in Kühlungsborn verschafft. Das Innere wurde durchwühlt und dann ein Wandtresor aufgehebelt. Die Täter erbeuteten Bargeld von mehr als 3.000 Euro. Insgesamt wird der Sach- und Stehlschaden mit 5.200 Euro angegeben. Der Kriminaldauerdienst Rostock war zur Tatortarbeit und Spurensuche im Einsatz. Die Polizei ermittelt und bittet die um Unterstützung. Wer hat in der Zeit vom 23.01.2021, 20:00 Uhr bis zum 24.01.2022 etwas beobachtet bzw. wer kann Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan, Telefon 038203-560, entgegen.

