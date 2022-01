Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbrecher hörte Musik im Ferienbungalow, als die Polizei ihn stellte

Bad Doberan (ots)

Am 21.01.2022 gegen 15:15 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in einen Ferienbungalow in Klein Strömkendorf gemeldet. Die Besitzer hatten beim Betreten des Grundstückes eine offene Scheibe festgestellt und ein Fahrrad, welches ihnen nicht gehört. Nach einer kurzen Objektbeschreibung betraten die Beamten das Haus und konnten Musik wahrnehmen. Durch Rufen haben sie auf sich als Polizei aufmerksam gemacht und nach einer kurzen Zeit erschien eine männliche Person im Sichtfeld. Während des Gesprächs, der Personalienfeststellung und -überprüfung wurde der 35 jährige Deutsche zunehmend unkooperativ. Bei der Überprüfung des Ferienhauses und Grundstücks sowie der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten Schmuck und Kleidung der Geschädigten erkannt und aufgefunden werden. Der Kriminaldauerdienst Rostock war zur Arbeit am Tatort und Spurensicherung im Einsatz. Eine Anzeige wegen Wohnungseinbruch aufgenommen.

