POL-PDLD: Fahrer wird plötzlich schwarz vor Augen 03.01.2022 / 08:00 Uhr, 76877 Offenbach an der Queich, L542

Ein 54-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße befuhr am gestrigen Morgen die L542 von Herxheim aus kommend in Richtung Offenbach/Queich. In einer dortigen Linkskurve kam der Mann vermutlich aufgrund von Kreislaufbeschwerden von der Fahrbahn ab. Hierdurch wurden insgesamt 15 Zeilen eines an der Straße angrenzenden Weinbergs umgefahren. Der nicht unerhebliche Sachschaden an PKW und Weinberg lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern. Der Mann wurde bei dem Unfall aufgrund glücklicher Umstände nicht verletzt.

