Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Ohne Führerschein nach Unfall geflüchtet

Kandel (ots)

Kandel; Am 03.01.2022 befuhr um 20:10 Uhr ein PKW Fahrer die L549 von Hatzenbühl in Richtung Kandel. Hierbei kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild. Im Anschluss flüchtete der Fahrer über den Radweg. Der Unfall konnte von einem Zeugen beobachtet werden, der die Polizei verständigte. An der Halteranschrift konnte das total beschädigte Fahrzeug aufgefunden und der volltrunkene Fahrer von der Polizei geweckt werden. Da der 44-jährige Fahrer durch den Unfall leicht verletzt war, wurde er zunächst im Krankenhaus versorgt und im Anschluss durch die Polizei verarztet. Da dem Fahrer vor einem Jahr der Führerschein entzogen wurde, droht im nun auch noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell