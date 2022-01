Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rülzheim (ots)

Am Sonntagmorgen ereignete sich im Kreisverkehr der Neuen Landstraße und Friedhofstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Pkw. Nach Angaben der Autofahrerin wollte sie den Kreisverkehr an der Kuhardter Straße verlassen. In Höhe der Zufahrt der Rheinzaberner Straße habe ein Radfahrer ihre Vorfahrt missachtet, worauf es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Die Polizei Germersheim nimmt Zeugenhinweise unter 07274-9580 oder unter Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

