Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Metalldiebstahl

Ratzeburg (ots)

01. Dezember 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 27.11.2021 - Lauenburg

In der letzten Zeit wurde im Bereich des Alten Bahnhofs in Lauenburg eine größere Menge Metall entwendet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stellten Mitarbeiter einer Firma am 27. November 2021 fest, dass seit dem 01. Oktober 2021 von einem Lagerplatz im Bereich des Alten Bahnhofs in Lauenburg ungefähr 30 Tonnen Stahl in Form von Containern, Stahlträgern sowie Spundbohlen, Aluminiumplatten und anderes Baumaterial entwendet wurden. Aufgrund der Menge und der Größe des Diebesgutes müssen die Täter größere Fahrzeuge genutzt haben sowie mehrfach gefahren sein. Die Schadenshöhe wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Alten Bahnhofes im Tatzeitraum beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lauenburg unter der Telefonnummer: 04153/ 3071-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell