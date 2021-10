Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zigaretten und Tabak bei Einbruch in Kiosk entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstagmorgen (30.09.) gegen 08:00 Uhr bekam ein 35-jähriger Kioskbesitzer einen Anruf des Hausmeisters, dass in seinen Kiosk auf der Mülheimer Straße in Gronau eingebrochen wurde und diverse Tabakwaren entwendet wurden.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte eine aufgebrochene Tür festgestellt werden, wobei Teile des Schlosses im Inneren des Verkaufsraumes lagen. Der Tatzeitraum konnte durch die Ladenbesitzer auf den Vorabend, 23:00 Uhr, bis Donnerstag (30.09.) 08:00 Uhr eingegrenzt werden.

Der bislang unbekannte Täter entwendete Zigaretten und Tabak in einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Bezüglich möglicher Spuren wurde eine Spurensicherung veranlasst. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell