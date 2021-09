Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrer versucht Verkehrsunfall zu vermeiden und überschlägt sich

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochmorgen (29.09.) gegen 06:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer 51-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bergisch Gladbach und einem 17-jährigen Radfahrer aus Bergisch Gladbach auf der Straße Straßen in Herkenrath.

Neben dem Gehweg der Straße befinden sich rechtsseitig in einem 90-Grad- Winkel mehrere Parktaschen, wo die 51-jährige Pkw-Fahrerin in ihrem grauen Audi kurzzeitig halten wollte. Beim Abbiegevorgang übersah sie den in die gleiche Richtung fahrenden Radfahrer, der versuchte, durch Ausweichen eine Kollision zu verhindern.

Dabei kam er jedoch von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Stahlkette, die sich unmittelbar hinter einem geparkten Pkw befand. Der 17-jährige Radfahrer überschlug sich, wodurch sich sein Hinterrad aus der hinteren Achse löste und er einen geparkten Opel touchierte.

Der Radfahrer wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wurde auf circa 1.500 Euro geschätzt. (ch)

