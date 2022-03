Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Radlader aufgebrochen und kurzgeschlossen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 13.03.2022, ist auf einem Baustellenlagerplatz an der L 152 bei Rickenbach-Wieladingen ein Radlader aufgebrochen und kurzgeschlossen worden. Zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr dürfte der am Parkplatz zur Burgruine Wieladingen abgestellte Radlager gewaltsam geöffnet worden sein. Zumindest kurz wurde mit diesem auch herumgefahren. Dabei wurden zwei Bauzaunelemente stark beschädigt. Ebenso entstand am Radlader Sachschaden. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell