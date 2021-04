Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen- Parkenden Pkw vor dem Krankenhaus beschädigt

Kirchen (ots)

In der Zeit vom 30.03. bis 04.04.2021 hatte ein 26-jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw Ford Focus auf einem Parkplatz vor dem Krankenhaus in Kirchen, Bahnhofstraße, abgestellt. Nach seiner Rückkehr stellte er einen Unfallschaden an dem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen bzw. den Unfall bei der Polizei zu melden. Hinweise zum Unfallverursacher an die Polizei Betzdorf.

