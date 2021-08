Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210810 - 0967 Frankfurt-Innenstadt: Dealer festgenommen und Drogenversteck ausgehoben

Frankfurt (ots)

(ro) Eine Kontrollaktion des Zivilkommandos des 1. Polizeireviers mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei führte gestern (10.08.2021) zu mehreren Festnahmen nach Drogenhandel im Bereich der Konstablerwache.

In der kurzen Zeitspanne von 18.20 Uhr bis 18.30 Uhr beobachteten die Beamtinnen und Beamten einen 42-Jährigen dabei, wie dieser in zwei verschiedenen Fällen Haschisch an einen 25-Jährigen und einen 21-Jährigen verkaufte. Alle Personen wurden festgenommen. Auch das Drogenversteck des Dealers mit weiteren 25 Gramm Haschisch konnte im Anschluss aufgefunden werden.

Die Betäubungsmittel sowie das Bargeld in Höhe von 170 Euro wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Käufer wieder entlassen. Der Dealer, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde in die Haftzellen des Polizeigewahrsams eingeliefert und wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Erst im letzten Monat war er nach einer Freiheitsstrafe wieder aus dem Gefängnis entlassen worden. Die Ermittlungen dauern an.

