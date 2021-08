Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210811 - 0965 Frankfurt-Bockenheim: Angreifer in die Flucht geschlagen

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 37-jährige Frankfurterin war am Sonntag, den 8. August 2021, gegen 02.30 Uhr, zu Fuß auf dem Nachhauseweg durch die Werrastraße. Der Frau folgte ein bislang unbekannter Mann, der sie in einen Hausflur drängte und dabei versuchte, sie unsittlich zu berühren. Mit mehreren Tritten in den Unterleib gelang es der Frau, sich der Angriffe zu erwehren und den Täter in die Flucht zu schlagen.

Der Mann wird beschrieben als 35-40 Jahre alt und 170-173 cm groß. Südasiatisches Erscheinungsbild, schwarze, kurze Haare, dunkle Augenfarbe. Trug eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung und eine gelbe Daunenjacke.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069/755-51399.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell