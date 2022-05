Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Tödlicher Verkehrsunfall - Motorrad kollidiert mit Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 16.05.2022, gegen 15.20 Uhr befuhr eine 41-jährige Autofahrerin die K 5132 von Denzlingen in Fahrtrichtung Vörstetten. An der Einmündung zum Herrenweg wollte Sie nach links in diesen abbiegen und übersah offensichtlich den entgegenkommenden 63-jährigen Motorradfahrer. Hierbei kam es zum Frotalzusammenstoss in dessen Verlauf der Motorradfahrer über das Fahrzeug geschleudert wurde und auf die Fahrbahn stürzte.

Trotz Reanimation des eingetroffenen Notarztes und des Rettungsdienstes erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Für die medizinischen Maßnahmen und die Unfallaufnahme wurde der Streckenabschnitt durch die Straßenmeisterei Waldkirch bis gegen 19.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell