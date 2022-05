Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: weitere Einbrüche

Bad Krozingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17.05.2022, gegen 04:20 Uhr, wurden Anwohner in der Straße am Alamannenfeld durch ungewöhnlichen Lärm aufmerksam und verständigten die Polizei. Durch die Streifenbesatzungen wurde festgestellt, dass in der dortigen Sozialstation ein Fenster aufgehebelt worden war. Die Täter hatten das Gebäude vollständig durchsucht. Zum Stehlgut können derzeit noch keine Auskünfte gegeben werden. Am Morgen wurde durch Mitarbeiter festgestellt, dass in der benachbarten AWO augenscheinlich ebenfalls versucht wurde einzubrechen. Auch hier wurden Hebelspuren an einer Tür festgestellt, allerdings gelang es den Tätern in diesem Fall nicht, die Tür zu öffnen.

In den vergangenen Wochen kam es im Bereich Bad Krozingen bereits zu mehreren Einbrüchen in verschiedene Ladengeschäfte bzw. Firmen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es sich in allen Fällen um dieselbe Tätergruppierung handeln dürfte.

Der Polizeiposten Bad Krozingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu den vergangenen Einbrüchen oder zur Täterschaft können dem Polizeirevier Müllheim unter Tel. 07631/1788-0 gemeldet werden.

RM/FH

