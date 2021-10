Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Kindergarten

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben sich einen Kindergarten in der Eugen-Hertel-Straße als Ziel ausgesucht. Am Mittwochmorgen fiel auf, dass Unbekannte gewaltsam in die Einrichtung eingedrungen sind und die Räume durchwühlt haben. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 7:30 Uhr, ein Fenster auf. Im Inneren des Hauses betraten die Eindringlinge mehrere Räume. Sie entwendeten einen Laptop. Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |elz

