Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Schwarzer Geländewagen flüchtete vor der Polizei

Betroffene und Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (1. September 2021) zwischen 15.38 Uhr und 16.05 Uhr kam es in Kevelaer-Wetten zu einer Verfolgungsfahrt der Polizei, weil sich der anzuhaltende Fahrzeugführer der Verkehrskontrolle durch Flucht entziehen wollte. Dabei befuhr der schwarze Geländewagen unter anderem die schmale, geschotterte Straße Herbergskesweg in Wetten mit hoher Geschwindigkeit. Mindestens ein Fußgänger wurde durch den Flüchtenden zur Seite gedrängt und vier entgegenkommende Radfahrer zum Anhalten gezwungen.

Die Polizei bittet diese Personen und andere Zeugen der Verfolgungsfahrt, sich zu melden.

Strecke der Verfolgungsfahrt:

Kevelaer, B 9 (Kölner Straße) vom Kreisverkehr an der Feldstraße bis zur Kreuzung Gelderner Straße Richtung Geldern, dort links ab in den Herbergskesweg, dann nach links auf die Twistedener Straße Richtung Wetten, dann nach rechts in die Straße Langstraat.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell