Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Brand/ Tischplatte durch Feuer beschädigt

Kleve (ots)

Aus derzeit unbekannter Ursache geriet die Tischplatte einer Sitzgruppe auf dem Gelände einer Grundschule an der Klombeckstraße in Brand. Zeugen, die das Feuer entdeckten, konnten es am Donnerstagabend (02. September 2021) gegen 22.15 Uhr selbst löschen. Durch den Brand wurde die Tischplatte oberflächlich beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell