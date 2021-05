Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubt Müll entsorgt

Bild-Infos

Download

Uslar (ots)

USLAR-VOLPRIEHAUSEN (zi.) Bisher unbekannte Täter entsorgten in der Zeit vom 01.05. bis zum 03.05.21, 09:40 Uhr, Bauschutt und Holzreste an der Baustelle am Ende der Ausbaustrecke der B241 in Volpriehausen. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell