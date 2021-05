Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Gemarkung Ackenhausen, Landesstr. 489. Eine 23-jährige Fahrzeugführerin aus Moringen befuhr mit ihrem PKW, Opel, die Landesstr. 489 in Fahrtrichtung Ackenhausen und sie erfaßte mit ihrem PKW ein die Fahrbahn überquerendes Wildtier. Das Tier entfernte sich nach dem Anstoß und am Fzg. entstand Frontsachschaden in Höhe von 100.-Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell