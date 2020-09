Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Brand am Udenbrink

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Am Donnerstagabend (17.09., 22.28 Uhr) wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte über einen Pkw-Brand an der Straße Udenbrink in Herzebrock informiert.

Beim Eintreffen der Kräfte brannte der vor der Garage abgestellte VW Caddy bereits in voller Ausdehnung. Der Feuerwehr gelang es durch umgehende Löschmaßnahmen, den Brand schnell zu löschen. Durch die Hitzeentwicklung geriet ebenfalls das Garagentor in Mitleidenschaft und wurde stark beschädigt. Ein weiterer Gebäudeschaden entstand nicht. An dem Fahrzeug hingegen entstand Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand können Brandursachenermittler der Polizei eine technische Ursache, die zur Brandentstehung geführt hat, nicht ausschließen.

Da auf der Ladefläche des Fahrzeugs diverse technische Geräte verbaut waren, verursachte der Brand eine geschätzte Gesamtschadenshöhe von 50 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell