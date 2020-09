Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht nach Fahrrad-Kollision - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Donnerstagmorgen (17.09., 10.05 Uhr) kollidierten zwei Radfahrende im Begegnungsverkehr auf dem Geh- und Radweg der Pixeler Straße, wodurch eine 57-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück verletzt wurde. Der unfallbeteiligte und bislang unbekannte Radfahrer flüchtete.

Die 57-jährige Radfahrerin befuhr den rechten Geh- und Radweg der Pixeler Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung Röttekenstraße, kurz nach der Bahnunterführung, kam ihr ein Radfahrer entgegen und es kam zu einer Touchierung. Hierdurch verlor die Radfahrerin die Kontrolle über ihr Rad, stürzte und verletzte sich leicht.

Der unbekannte Radfahrer hielt zunächst an und sprach mit der Frau in einer fremden Sprache. Ein Unfallzeuge hielt mit seinem Pkw ebenfalls an und versuchte kurz mit dem unbekannten Radfahrer zu sprechen. Dieser setzte sich dann unvermittelt auf sein Fahrrad und fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und eine Schadensregulierung zu gewährleisten.

Der unbekannte Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: Männlich und ca. 35-45 Jahre alt mit grauen Haaren. Der Mann nutzte ein blaues Herrenfahrrad.

Die gestürzte Radfahrerin begab sich nach der Kollision selbstständig zur weiteren ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem flüchtenden Radfahrer geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

