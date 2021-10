Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ alkoholisiert Personen belästigt - in Gewahrsam genommen ++ Kfz-Kennzeichen demontiert ++ "falsche Polizeibeamte" - Betrüger gehen leer aus ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Supermarkt

Unbekannte Täter öffneten am Freitag, 15.10.21, gegen 02.05 Uhr, gewaltsam die Tür eines Lebensmitteldiscounters in der Heinrich-Böll-Straße. Die Täter nahmen eine bislang unbekannte Menge an u.a. Bierdosen und hochprozentigen Alkohol an sich und entfernten sich wieder. Die Höhe der entstandenen Sachschänden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "falsche Polizeibeamte" - Betrüger gehen leer aus

Mindestens sechs Seniorinnen und Senioren im Alter von 79 bis 85 Jahren wurden am 14.10.21 von unbekannten Tätern angerufen, die vortäuschten von der Polizei zu sein. Mit unterschiedlichen erfundenen Geschichten - teilweise wurde von schweren Verkehrsunfällen berichtet, in die Angehörige angeblich verwickelt seien - versuchten die Täter ihre Opfer davon zu überzeugen über ihre Finanzen Auskunft zu geben und letztendlich Bargeld zu übergeben. Eine Seniorin machte sich tatsächlich auf den Weg zu ihrem Geldinstitut und mehrere tausend Euro von ihrem Konto abzuheben. Ein aufmerksamer Mitarbeiter dort beriet sie jedoch, so dass die Seniorin letztendlich kein Geld aushändigte. Die Polizei rät weiterhin misstrauisch zu sein und im Zweifelsfalle die örtliche Polizeidienststelle, ggf. auch über den Notruf anzurufen und nachzufragen.

Lüneburg - gestohlenes Kleinkraftrad bleibt beschädigt zurück

Unbekannte Täter stahlen in der Nacht zum 14.10.21 in der Straße Hinter der Saline ein Kleinkraftrad. Das Kleinkraftrad wurde am Morgen in der Nähe des Tatortes aufgefunden, wo die unbekannten Täter es stark beschädigt zurückgelassen hatten. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Pkw aufgebrochen

Bereits zwischen dem 12.10.21, 20.30 Uhr, und dem 13.10.21, 18.30 Uhr, besuchten unbekannte Täter die Heckscheibe eines Pkw Daimler Chrysler aufzubrechen, der in der Schlesienstraße abgestellt war. Die Täter verursachten erheblichen Sachschaden an dem Pkw, gestohlen wurde nach ersten Ermittlungen jedoch nichts. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Scharnebeck -im Wald verunfallt und geflüchtet

Am 14.10.21, gegen 09.00 Uhr, befuhr eine zunächst Unbekannte mit einem Ford Transit einen Waldweg in Richtung Nutzfelde mit scheinbar erheblich überhöhter Geschwindigkeit. Die Fahrerin kam in Folge nach links von dem Waldweg ab, überfuhr mehrere kleine Bäume und kam schließlich an einer Böschung zum Stehen. Laut einer Zeugin befanden sich zwei Männer und eine Frau in dem Ford, die sich jedoch noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung entfernten. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von ca. 8.000 Euro. Sowohl die Frau als auch ihre beiden Begleiter wurden später an einer Bushaltestelle in Lentenau angetroffen. Die 22 Jahre alte Frau stand zu diesem Zeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Weiterhin räumte sie ein, dass sie vor Fahrtantritt einen Joint geraucht hatte. Der 22-Jährigen wurden zwei Blutproben entnommen und Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Lüneburg - angetrunken und unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Einen 21-Jährigen kontrollierten Polizeibeamte am 14.10.21, gegen 12.30 Uhr, im Schnellenberger Weg, wo er mit einem nicht-versicherten E-Scooter fuhr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,51 Promille. Zudem stand der 21-Jährige unter dem Einfluss von Drogen. Ein Urintest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Heranwachsenden wurde eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Fahrräder gestohlen

Am 14.10.21, gegen 23.50 Uhr, stahl ein unbekannter Täter ein schwarzes Herrenfahrrad Gudereit. Der 48-Jährige Besitzer hatte in der Nähe seines nicht angeschlossenen Fahrrades gestanden und eine Zigarette geraucht, als der Unbekannte sich das Fahrrad nahm und damit davonfuhr. Bereits in der Nacht zum Donnerstag war ein rot-schwarzes Herrenfahrrad Pegasus in der Straße Ilmenaugarten gestohlen worden. Es entstanden jeweils Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Tripkau und Darchau - professionelle Täter am Werk: Satellitenempfänger, Monitore und Displays aus Traktoren demontiert

Aus insgesamt fünf Traktoren der Marke John Deere demontierten vermutlich professionelle Täter in der Nacht zum 14.10.21 auf dem Gelände zweier landwirtschaftlicher Betriebe in den Hauptstraßen in Tripkau und Darchau Satellitenempfänger, Monitore und Displays. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Kfz-Kennzeichen demontiert

Die Kennzeichen (DAN-HY xxx) eines in der Kochstraße abgestellten Pkw Hyundai demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 14. auf den 15.10.21. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Radfahrerin übersieht Pkw und stürzt - Pkw-Fahrer fährt weiter

Den Fahrer eines vermutlich Pkw Audi (A3?) sucht die Polizei nach einer Kollision mit einer Radfahrerin in den frühen Morgenstunden des 13.10.21. Eine 19 Jahre alte Radfahrerin war gegen 04:30 Uhr in der Oldenstädter Straße unterwegs und wollte diese in Höhe des Obi-Marktes - Wipperaubrücke/Radweg queren. Da die junge Frau "Musik auf den Ohren hatte", war sie abgelenkt und übersah einen dunklen Pkw vermutlich Audi A3, der in Richtung stadteinwärts unterwegs war und sie am Vorderrad touchierte. Die Radfahrerin stürzte, so dass sie leichte Verletzungen erlitt. Der Pkw fuhr weiter. Der Fahrer wird gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -353, in Verbindung zu setzen.

Bad Bodenteich - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 30-Jährigen mit einem Kleinkraftrad stoppte die Polizei in den Abendstunden des 14.10.21 in der Langenbrügger Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 18:40 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Der Konsum wurde eingeräumt.

Bad Bodenteich - ohne Führerschein alkoholisiert unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 26 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 15.10.21 in der Neustädter Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 08:30 Uhr stellte sich heraus, dass diesem bereits im Jahr 2017 der Führerschein entzogen worden war. Parallel wurde der Einfluss von Alkohol (0,5 Promille) und Drogen festgestellt. Ein Urintest auf Kokain und THC verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen - alkoholisiert Personen belästigt - in Gewahrsam genommen

Mit einem alkoholisiertem 59-Jährigen hatte es die Polizei in den Nachmittagsstunden des 14.10.21 im Bereich des Job-Centers in der Lüneburger Straße zu tun. Der Betrunkene belästigte gegen 15:45 Uhr vorbeikommende Passanten. Die Polizei sprach einen Platzverweis aus. Diesem wollte der Mann nicht nachkommen, so dass er vorübergehend in Gewahrsam genommen wurde.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert Fahrradfahrer

Mit Schwerpunkt Fahrradfahrer kontrollierte die Polizei erneut in den Morgenstunden des 15.10.21 im Bereich der Uelzener Innenstadt. Dabei wurden im Bereich Gudestraße mehr als 25 Radfahrer kontrolliert. Insgesamt ahndeten die Beamten 12 Verstöße u.a. Beleuchtung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell