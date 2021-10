Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Hinweis -> Fahrradcodierung der Polizei für Bürger*innen der Samtgemeinde Ilmenau ++ 19.10.21 -> Anmeldung erforderlich! ++

Lüneburg (ots)

Fahrradcodierung für Bürger*innen der Samtgemeinde Ilmenau

Ilmenau/Melbeck

Die Polizeistation Melbeck bietet kurzfristig allen Bürgern*innen der Samtgemeinde Ilmenau an, ihr Fahrrad, E-Bike oder Pedelec (inkl. Akku) kostenlos codieren zu lassen.

Die Codierung findet am Dienstag, 19.10.2021, in der Zeit von 10.00 bis 13.30 Uhr, auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in Melbeck, Floetstraße 1, statt.

Aufgrund der großen Nachfrage vereinbaren Sie bitte telefonisch am Montag, 18.10.2021, in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr, unter der Rufnummer: Polizei Melbeck, 04134/ 90944-0 einen Termin (!).

Bitte erscheinen Sie pünktlich zum vereinbarten Termin und bringen Sie einen Lichtbildausweis und Eigentumsnachweis mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell