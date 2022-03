Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Baumschulenweg/ Junge stiehlt Zwölfjähriger das Mobiltelefon

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Diebstahl mit anschließender Körperverletzung am Samstag (19.03.22). Gegen 19 Uhr vergaß ein zwölfjähriges Mädchen ihr Mobiltelefon im Bereich des Gebäcks des Penny Markts am Baumschulenweg. Als sie zurückkehrte, war es nicht mehr da. Vor dem Supermarkt traf sie auf eine Gruppe gleichaltriger Jungs. Einer hatte das Mobiltelefon in seiner Hand. Trotz Bitten des Mädchens, gab er es ihr nicht zurück. Die Jungs bewarfen die Zwölfjährige in der Folge mit Stöckern, wodurch sie leicht verletzt wurde. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

