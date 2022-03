Coesfeld (ots) - In der Zeit vom 17.03.2022 (Donnerstag), 09.00 Uhr, bis zum 18.03.2022 (Freitag), 14.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses auf der Straße "Fehlgang" in Olfen aufzuhebeln. Dies gelang den Tätern offensichtlich nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: ...

